Dolar
42.74
Euro
50.24
Altın
4,326.51
ETH/USDT
2,854.70
BTC/USDT
87,132.00
BIST 100
11,325.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye Konferansı”nda konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: ABD ile Ukrayna konusunda temaslara hazırlanıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'lilerin Avrupalı ve Ukraynalı yetkililerle yaptıkları görüşmelere ilişkin Washington yönetimiyle temaslara hazırlandıklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Rusya: ABD ile Ukrayna konusunda temaslara hazırlanıyoruz

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündeme dair bazı sorularını yanıtladı.

ABD ve Rusya’dan yetkililerin yakın zamanda Miami'de bir görüşme gerçekleştireceğine dair haberleri değerlendiren Peskov, "Gerçekten, ABD’lilerin Avrupalılarla ve Ukraynalılarla yaptıkları çalışmaların sonuçları hakkında bilgi almak için Amerikalı meslektaşlarımızla belirli temaslara hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Peskov, ABD’nin Venezuela’nın kuzey kıyıları açıklarında askeri varlığını artırması ve bölgedeki gerilimin tırmanmasına ilişkin, "Latin Amerika bölgesinde gerginliğin arttığını görüyor ve bunu potansiyel olarak çok tehlikeli buluyoruz." dedi.

Bölge ülkelerine itidalli davranma çağrısında bulunan Peskov, "Venezuela bizim müttefikimiz, ortağımızdır. Üst düzey de dahil sürekli temaslarımız var." diye konuştu.

S-400'lerin iadesi konuşulmadı

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan son görüşmede S-400 hava savunma sistemlerinin gündeme gelmediğini de kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: "SDG", ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır
Trabzon'da fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı
SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 24 şüpheli tutuklandı
MSB: (Düşürülen İHA) Süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır

Benzer haberler

Rusya: ABD ile Ukrayna konusunda temaslara hazırlanıyoruz

Rusya: ABD ile Ukrayna konusunda temaslara hazırlanıyoruz

"Kaynak zengini" Orta Asya'nın liderleri ilk kez Tokyo'da

AB liderleri 2025'in son zirve toplantısı için bir araya geldi

Almanya Başbakanı'na göre, Ukrayna'ya destek için en iyi seçenek dondurulan Rus varlıklarının kullanılması

Almanya Başbakanı'na göre, Ukrayna'ya destek için en iyi seçenek dondurulan Rus varlıklarının kullanılması
İsrail'in söylem istismarı: Antisemitizm tanımı nasıl siyasallaştırılıyor?

İsrail'in söylem istismarı: Antisemitizm tanımı nasıl siyasallaştırılıyor?
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, ABD'de temaslarda bulundu

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, ABD'de temaslarda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet