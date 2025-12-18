Dolar
Gündem

Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te sezon açıldı.

Murat Asil  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon açıldı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Dünya standartlarındaki altyapısı, geniş pist ağı ve modern tesisleriyle Erciyes'te, Develi, Hacılar, Tekir, Hisarcık gibi bölgelerde 154 karlama makinesi gece gündüz çalıştırılarak zemin kayak için uygun hale getirildi.

İlk etapta Tekir Kapı 13 numaralı pistte kayakseverleri ağırlamaya başlayan Erciyes'te, ilk gün olmasına rağmen vatandaşlar pistleri doldurdu.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 70 santimetreye ulaştığı Erciyes'te, pistlerde ezilmiş kar kalınlığı ise 35 santimetreyi geçti.

Kayak merkezine gelen Enes Olmaz, AA muhabirine, sezonun ilk gününde kayak yapmaya geldiklerini belirterek, "Heyecanlıyız, pistler çok güzel, bunun tadını çıkarıyoruz." dedi.

İfakat Demir de sezonun açılmasını heyecanla beklediklerini, ilk gün gelerek fırsatı kaçırmadıklarını söyledi.

Kar yağışının fazla olmamasına rağmen Erciyes AŞ'nin başarılı çalışmayla sezon açılışını erkene çektiğini belirten Demir, "Bugün sezonun ilk günü, harika pist var. Heyecanla bekliyorduk. Havalar sıcak gittiği için kayak sezonunun açılması biraz daha uzun sürecekti ama Erciyes AŞ çok güzel hazırlayarak sezonu açtı. Pistler çok güzel." diye konuştu.

Kayak eğitmeni Menşur Kurt ise kayakseverleri Erciyes'e beklediklerini, taze karda kayak yapmak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini dile getirdi.

