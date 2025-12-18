Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde “Konya İl Tanıtım Günleri”nde konuşuyor.
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Chrisochoidis ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile görüştü.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Chrisochoidis ile görüştü

Ankara

Yerlikaya, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakan ile görüşmemizde, iki ülke arasında organize suç örgütleri, terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı ve sınıraşan suçlarla mücadele, operasyonel bilgi paylaşımı ve suçluların iadesi konularını içeren güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık. Sayın Bakan'a ziyaretleri ve bu verimli görüşmeye değerli katkıları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

