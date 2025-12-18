17 ildeki kaçak ve sahte içki operasyonlarında 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Bakan Yerlikaya, 17 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 2 haftadır operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, şunları ifade etti:
"Operasyonlarımızda, 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdik. 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı."
17 ilde Jandarmamızın "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik son 2 haftadır düzenlediği operasyonlarımızda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 18, 2025
❗️27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki,
❗️67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdik.
⚠️6 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik.
❗️66… pic.twitter.com/8FMlIEuaHu
Yerlikaya, ele geçirilen ürünlerle vatandaşların sağlığına zarar verilmesini engellediklerini vurgulayarak, sahte alkol üretimine yönelik operasyonları 81 ilde aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.
Vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini isteyen Yerlikaya, çalışmalarda görev alan personeli tebrik etti.