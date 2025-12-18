Dolar
Gündem

SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1000 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak

Ankara

Işıkhan, NSosyal hesabından SGK'ye alınacak personele ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi, 50 teknisyen olmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri 18-25 Aralık 2025. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz."

