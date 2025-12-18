Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 24 şüpheli tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, 12 müştekiden 50 milyon lira menfaat temin ettikleri belirlenen 24 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.