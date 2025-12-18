Dolar
Gündem

Antalya'da akarsu yatağından izinsiz kum alınmasına müdahale edildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, akarsu yatağından izinsiz kum alınmasına jandarma ekipleri müdahale etti.

Gülsem Adam  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Antalya'da akarsu yatağından izinsiz kum alınmasına müdahale edildi Fotoğraf: Antalya Valiliği

Antalya

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi'ndeki Eşen Çayı kenarından izinsiz kum alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgeden izinsiz kum alınması faaliyeti durdurdu. Akarsu yatağından alınan kumların, tekrar kamyonlarla yerine boşaltılması sağlandı.

Çevre Kanunu'na muhalefet kapsamında bölgeden kum alan kişiler hakkında idari soruşturma başlatıldı.



