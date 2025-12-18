Antalya'da akarsu yatağından izinsiz kum alınmasına müdahale edildi
Antalya'nın Kaş ilçesinde, akarsu yatağından izinsiz kum alınmasına jandarma ekipleri müdahale etti.
Antalya
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi'ndeki Eşen Çayı kenarından izinsiz kum alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgeden izinsiz kum alınması faaliyeti durdurdu. Akarsu yatağından alınan kumların, tekrar kamyonlarla yerine boşaltılması sağlandı.
Çevre Kanunu'na muhalefet kapsamında bölgeden kum alan kişiler hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.