Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da “İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
Gündem

Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasının silosunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arif Yavuz  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yağ fabrikasının silosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği siloda söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan siloda yüklü miktarda ham madde olduğu öğrenildi.

