Dolar
42.71
Euro
50.17
Altın
4,286.04
ETH/USDT
2,945.00
BTC/USDT
86,554.00
BIST 100
11,456.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ülke genelindeki denetimlerde 55 göçmen kaçakçısı ile 972 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 55 göçmen kaçakçısı ile 972 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Ülke genelindeki denetimlerde 55 göçmen kaçakçısı ile 972 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, 81 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi verdi.

Denetimlerin Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 28 bin 581 personel, 9 bin 109 ekip ile 5 bin 702 noktada gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, denetimlerde 431 bin 446 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını, 9'u yabancı uyruklu 55 göçmen kaçakçısı ile 972 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında 7 bin 617 umuma açık yer, 500 terminal ve 7 bin 37 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 154 yerin kontrol edildiği bilgisini veren Yerlikaya, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri için işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, denetimlerde emeği geçenleri tebrik ederek, "Türkiye göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele ve entegre sınır yönetimi dahil tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'taki tescilli Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu
Bayburt'taki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
GAİN Medya AŞ'ye yönelik soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı, 7 şirkete kayyum atandı
Ülke genelindeki denetimlerde 55 göçmen kaçakçısı ile 972 düzensiz göçmen yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı, yılbaşı kampanyalarını mercek altına aldı

Ticaret Bakanlığı, yılbaşı kampanyalarını mercek altına aldı

Ülke genelindeki denetimlerde 55 göçmen kaçakçısı ile 972 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Bakan Yerlikaya: 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek güvenlik güçlerimize teslim oldu

Bakan Yerlikaya: 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek güvenlik güçlerimize teslim oldu
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı
Kırmızı bültenle, difüzyon mesajıyla ve ulusal seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle, difüzyon mesajıyla ve ulusal seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet