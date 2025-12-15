Dolar
42.70
Euro
50.15
Altın
4,343.71
ETH/USDT
3,128.80
BTC/USDT
89,588.00
BIST 100
11,336.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele ekiplerince, son 6 günde düzenlenen operasyonlarda 301 şüphelinin yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını duyurdu.

Cankut Taşdan  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı

Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, 55 il merkezli “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik 6 gündür süren operasyonlarda 301 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zanlılardan 50'sinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı, 39’u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bilgisini veren Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek "çocuk müstehcenliği", "dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi."

"Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım." uyarısında bulunan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye, BM'nin Sudan'daki lojistik merkezine yönelik saldırıyı kınadı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı

Benzer haberler

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı

Kırmızı bültenle, difüzyon mesajıyla ve ulusal seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi

İstanbul ve İzmir'deki operasyonlarda yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı

Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 970 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 970 şüpheli yakalandı
Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı

Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet