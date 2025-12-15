Dolar
42.70
Euro
50.15
Altın
4,343.71
ETH/USDT
3,128.80
BTC/USDT
89,588.00
BIST 100
11,336.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gündem

Türkiye, BM'nin Sudan'daki lojistik merkezine yönelik saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Abyei bölgesindeki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Güvenlik Gücü'nün (UNISFA) Güney Kurdufan eyaletinin başkenti Kadugli'de bulunan lojistik merkezine yönelik saldırıyı kınadı.

Gökhan Çeliker  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Ankara

Bakanlıktan Sudan'da düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Abyei'deki BM Geçici Güvenlik Gücü'nün (UNISFA) Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinin başkenti Kadugli'de bulunan lojistik merkezine yapılan saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, hain saldırıda hayatını kaybeden Bangladeşli barış gücü personeline Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, ülkede devam eden çatışmalara barışçı yollardan çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü destek yinelendi.

Sudan'daki saldırı

Bangladeş ordusuna bağlı Halkla İlişkiler Direktörlüğü, Kadugli'deki BM barış gücü misyonunun tesisine düzenlenen saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiğini, 8'inin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), tesisi İHA ile hedef almakla suçlamış, HDK ise "iddia ve suçlamaları" reddetmişti.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı

