Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.
Bolu
Kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Bölgede görev yapan karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Geçişin Düzce kesiminde yer alan Taşaltı mevkisinde ise etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri güzergahta etkili olan kar yağışına karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.