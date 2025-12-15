Dolar
Gündem

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Mehmet Emin Gürbüz, Murat Ataseven  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bölgede görev yapan karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Geçişin Düzce kesiminde yer alan Taşaltı mevkisinde ise etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri güzergahta etkili olan kar yağışına karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

