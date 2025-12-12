Dolar
Gündem

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars-Göle kara yolunda etkili olan sis ve kar yağışı görüş mesafesini düşürdü.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Esnaflardan Serhat Yıldız, yaklaşık 4 gündür kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Sarıkamış'a kış geldi diyebiliriz. İnşallah bol bereketli bir yıl olur ve sezon iyi geçer." dedi.

Kentte bazı besiciler de hayvanlarını kar yağışına rağmen dışarıda otlattı.

