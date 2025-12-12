Dolar
Gündem

Kütahya'da maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi kurtarıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

Muharrem Cin, Ergün Caran  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Kütahya'da maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi kurtarıldı Fotoğraf: Ergün Caran/AA

Kütahya

Gökler beldesi mevkisinde özel bir işletmeye ait kömür ocağında üretim sırasında açığa çıktığı tahmin edilen karbonmonoksit gazından 5 işçi etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin ve maden işçilerinin çalışmasıyla 5 işçi kurtarıldı.

İşçiler, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Madencilerden Mustafa Kalkan’ın (50) uzun süre gaza maruz kaldığı öğrenildi.

