Gündem

Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na saldırıdaya ilişkin "Savaşın Karadeniz sathına yayılmasıyla deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından kayda geçirdiğimiz endişemizin haklılığına işaret etmektedir" ifadesini kullandı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na yönelik saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin hasar almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na yönelik bugün düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar gördüğü belirtilen açıklamada, "Bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir." denildi.

Açıklamada, ilk gelen bilgilere göre, gemideki personel ve tır şoförlerinin tahliye edildiği, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşın bulunmadığı, Odessa Başkonsolosluğunca gelişmelerin yakından takip edildiği ve vatandaşlara gerekli desteğin sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz’de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz."

