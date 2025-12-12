Dolar
Dünya

Trump'tan "İran'ı etkisiz hale getirmeseydik Gazze'de barış mümkün olmazdı" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer kapasitesini hedef almalarının ardından Gazze'de bir barış sürecinin mümkün olduğunu savunarak, "İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı (bölgedeki ülkelerin) anlaşma yapması mümkün olmazdı." dedi.

Hakan Çopur  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ancak İran'ın nükleer kapasitesinin "ortadan kaldırılmasından" sonra mümkün olduğunu savunan Trump, bu konuda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar gibi ülkeleri işaret etti.

"Gazze konusunda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Orta Doğu'da şu anda gerçek bir barış var. 59 ülke bunu destekliyor, bu daha önce hiç olmamıştı." diyen Trump, Hamas konusunda inisiyatif alabilecek ülkeler olduğunu ve bu süreçte bu ülkelerle birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin, "Barışı mümkün kılan şey şu oldu, herkes İran'dan korkuyordu ama artık İran'dan korkmuyorlar." yorumunu yapan ABD Başkanı, "İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, (bölge ülkelerinin) anlaşma yapması mümkün olmazdı." ifadesini kullandı.

İran anlaşma yapma fırsatını kaçırdı

Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran'ı hedef almalarından önce bu ülke ile anlaşma yapmaya "makul bir seviyede" yakın olduklarını anlatarak, "O zaman anlaşma yapsalardı şimdi çok daha iyi durumda olurlardı. Harika bir anlaşma yapabilirlerdi ama bu fırsatı kaçırdılar." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın artık "korkulan" bir ülke olmadığını savunan Trump, bu ülkenin tüm nükleer kapasitesini "yok ettiklerini" ancak Tahran yönetiminin yeniden nükleer çalışmalara geri döneceğini söyledi.

"Eminim geri dönmeye çalışacaklardır. Çok yetenekli insanlar. Belki de füze programlarını oldukça hızlı bir şekilde geri getireceklerdir ancak geri dönmeleri uzun zaman alacak." diyen Trump, İran'ın anlaşma yapmaması durumunda bu ülkenin nükleer çalışmalarını "bir kez daha yok edeceklerini" dile getirdi.

İsrail'e İran konusunda çok yardım ettiklerini de vurgulayan Trump, bu yardımlara devam edeceklerinin altını çizdi.

Trump, hafta sonu yapılacak Ukrayna görüşmelerine katılım için kapıyı açık bıraktı

Trump, hafta sonu yapılacak ve Avrupalı ve Ukraynalı müzakerecileri bir araya getirecek görüşmelere ABD olarak katılıp katılmayacakları ile ilgili bir soruyu cevaplarken, bu konuyu halen değerlendirdikleri mesajını verdi.

ABD Başkanı, "Cumartesi günkü toplantıya katılıp katılmayacağımıza karar vereceğiz. Anlaşma konusunda iyi bir şans olduğunu düşünürlerse toplantıya katılacağımızı söyledik." diye konuştu.

İki ülkenin halen çok sayıda asker kaybetmeye devam ettiğini ifade eden Trump, "Artık çok fazla zaman kaybetmek istemiyoruz. Bu zaman kaybının olumsuz olduğunu düşünüyoruz. Bu konunun artık çözülmesini istiyoruz." yorumunu yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, hafta sonu Avrupalı ve Ukraynalı temsilcileri bir araya getirecek müzakerelere katılıp katılmamayı değerlendirdiklerini belirterek, "Başkan (Donald Trump), bu savaşın her iki tarafına da son derece kızgın ve sadece toplantı yapmak için yapılan toplantılardan bıkmış durumda. Başkan artık söz değil, eylem istiyor." demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Trump'ın damadı Jared Kushner'den oluşan Amerikan heyeti ile "verimli" görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Amerikan CNN kanalına konuyla ilgili açıklama yapan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, söz konusu görüşmelerin ardından Ukrayna tarafının, Trump'ın 20 maddelik barış planına verdiği cevabı çarşamba günü ilettiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Trump'tan "İran'ı etkisiz hale getirmeseydik Gazze'de barış mümkün olmazdı" mesajı

Trump'tan "İran'ı etkisiz hale getirmeseydik Gazze'de barış mümkün olmazdı" mesajı

