Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da barışın sağlanması için krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da barışın sağlanması için krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "Bunun farkında ne kadar çabuk olunursa, mesele o kadar hızlı çözülür." dedi.

Dmitri Chirciu  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Rusya: Ukrayna'da barışın sağlanması için krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

AA muhabirinin, "Rusya, Ukrayna konusunda yeni yıl vesilesiyle herhangi bir barışçıl inisiyatifte bulunmayı planlıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Barışın sağlanması için Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması ve suç işleyen yozlaşmış, terörist Kiev rejimini desteklemekten vazgeçilmesi gerekiyor. Bunun farkında ne kadar çabuk olunursa, mesele o kadar hızlı çözülür. Dolayısıyla bu yeni yıla kadar gerçekleşirse, bunu memnuniyetle karşılarız." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Ukrayna’da koşulsuz ateşkese karşı çıktıklarını, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin devam ettiğini ve bunun için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Bu konudaki diplomasi kapalı kapılar arkasında yürütülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’nın krizin çözümüne yönelik yaklaşımını eleştiren Zaharova, "Batı Avrupa ülkeleri, özellikle de Avrupa Birliği (AB) ve AB Komisyonu yöneticileri, Rus çıkarlarını dikkate alacak ve yakınlaştırabilecek her türlü diplomatik girişime direniyor." dedi.

Zaharova, daha önce Ukrayna’da ABD’ye ait biyolojik laboratuvarların bulunduğunu ortaya çıkardıklarına dikkati çekerek, bu konuda ABD ve Ukrayna taraflarından cevap alamadıklarını dile getirdi.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğe ilişkin Zaharova, "Beyaz Saray'ın tam ölçekli çatışmalardan kaçınacağını umuyoruz. Bu, öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir." diye konuştu.

"Suriye, Rusya için Orta Doğu’da önemli bir ortak"

Zaharova, Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilere de değinerek, bu ilişkilerin yıllardır sürdüğünü belirterek, "Suriye, Rusya için Orta Doğu’da önemli bir ortak." dedi.

Suriye ile temasların yoğun olduğunun altını çizen Zaharova, bu ülkeye her türlü destek sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

"Ermenistan, KGAÖ üyesi kalıyor"

Sözcü Zaharova, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütündeki (KGAÖ) üyeliğini dondurduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, "Ermenistan, KGAÖ’nün tam üyesi kalıyor ve bununla ilgili hak ve yükümlülüklerini koruyor. Örgütteki ortakların, aktif ve tam teşekküllü çalışmalara yeniden başlaması için hiçbir engel yok." ifadelerini kullandı.

Polonya’da Rus bilim insanı Aleksandr Butyagin’in gözaltına alınmasını "siyasi provokasyon" olarak vurgulayan Zaharova, "Butyagin’e yöneltilen suçlamalar saçma. Onun en kısa sürede serbest bırakılması için girişimlerde bulunacağız." şeklinde konuştu.

Zaharova, Kamboçya ve Tayland arasındaki gerginliğin endişe verici olduğuna işaret ederek, taraflara "itidal ve ateşkesin sağlanması için ikili diyaloğu başlatma" çağrısında bulundu.

