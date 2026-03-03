Dolar
Dünya

Irak ordusu, Musul Barajı yakınlarında "yerli yapım" bir insansız hava aracını düşürdü

Irak ordusu, ülkenin kuzeyindeki Musul Barajı yakınlarında "yerli yapım" bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Laith Al-jnaidi, Ali Makram Ghareeb, Gülşen Topçu  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Irak ordusu, Musul Barajı yakınlarında "yerli yapım" bir insansız hava aracını düşürdü

Bağdat

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, pazartesi akşamı Musul Barajı yakınlarında uçuş yapan yerli yapım bir insansız hava aracını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, güvenlik birimlerinin, kritik noktaları güvence altına almak, sabotajı önlemek ve Irak halkının çıkarlarını korumak için önlemler almaya devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, İran destekli Şii İslamcı grupların oluşturduğu Irak'taki İslami Direniş Örgütü, yaptığı açıklamada, 1-2 Mart'ta onlarca insansız hava aracı kullanarak "Irak ve bölgedeki Amerikan üslerini" hedef alan 23 "operasyon" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Irak'taki bu saldırılar, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle eş zamanlı gerçekleşti.

Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria askeri üssüne saldırı düzenlediğini açıkladı

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'nda ABD güçlerine ait Victoria askeri üssüne İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ABD askerlerinin bulunduğu Victoria askeri üssüne yönelik saldırıda bir filo İHA'nın kullanıldığı aktarıldı.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

