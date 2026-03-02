Dolar
Dünya

AB: Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında önceliğimiz üye ülkeler ve AB vatandaşları

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında önceliklerinin üye devletlere destek sağlamak ve AB vatandaşlarını korumak olduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
AB: Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında önceliğimiz üye ülkeler ve AB vatandaşları

AB Komisyonu, Ursula von der Leyen'in başkanlığında üyelerin toplanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AB Komisyonunun çalışmalarının iki önceliğe odaklanacağı belirtilerek, bunların, "Üye devletlere destek sağlamak ve İran ile Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin olumsuz sonuçlarından AB vatandaşlarını korumak." olduğu ifade edildi.

Komisyonun AB Sivil Koruma Mekanizması ve Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi aracılığıyla üye ülkelerin tahliye ve geri dönüş çabalarına verdiği desteği artıracağı aktarılan açıklamada, "Komisyon ayrıca, özellikle Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz çevresinde ulaşımda yaşanabilecek aksama risklerini izlemeyi güçlendirmekte ve hava yolu şirketleri, deniz taşımacılığı firmaları ile ulusal makamlarla koordinasyonu yoğunlaştırmaktadır." denildi.

Açıklamada, enerji alanında Komisyonun, hem fiyat hem de arz gelişmelerini yakından takip ettiği ve üye ülkelerle birlikte, Uluslararası Enerji Ajansı ile eş güdüm halinde "Enerji Görev Gücü"nün ilk toplantısının bu hafta yapılacağı bildirildi.

İç güvenlik alanında Komisyon'un, olası iç güvenlik risklerine ilişkin Europol ve üye ülkelerle yakın işbirliği içinde yüksek teyakkuz halini sürdüreceği belirtilen açıklamada, göç konusunda Komisyon'un gelişmeleri daha yakından izleyeceği, ilgili Birleşmiş Milletler ajansları ile ortak ülkelerle işbirliğini güçlendireceği kaydedildi.

