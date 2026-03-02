Dolar
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız. (VİDEO-GRAFİK) ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ediyor.
logo
Dünya

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Bahreyn, BAE ve Kuveyt'te ABD üsleri vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de bulunan ABD donanma filosunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD'ye ait Minhad Üssü ve Kuveyt'teki Amerikan üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu.

Ekip  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Bahreyn, BAE ve Kuveyt'te ABD üsleri vuruldu

Ankara

Devrim Muhafızları Ordusu, Sadık Vaat 4 Operasyonu’nun 11’inci dalgasına ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, Kuveyt, BAE, Bahreyn ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ordusunun sabit ve mobil hedeflerine 26 insansız hava aracı ve 5 balistik füze ateşlendiği belirtildi.

Saldırılar kapsamında Kuveyt'teki Arifjan ABD Üssü'nün 12 İHA'yla vurulduğu ifade edildi.

BAE'de yer alan Minhad Üssü'ndeki ABD askeri komuta ve kontrol merkezinin 6 İHA ve 5 balistik füze ile hedef alındığı belirtilirken Bahreyn'deki ABD donanmasının şu ana kadar vurulmayan tesislerinin de 6 İHA tarafından imha edildiği aktarıldı.

Diğer yandan uydu görüntüleme şirketi Planet Labs tarafından elde edilen ve New York Times tarafından analiz edilen uydu görüntülerinde, İran'ın saldırılarına uğrayan ABD donanmasının bölgedeki en büyük üssü Bahreyn'deki 5. Filo karargahında birçok binanın tamamen yıkıldığı görüldü.

Netanyahu, İran halkının yönetimi devireceği günün yaklaştığını iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'da halkın yönetimi devireceği günün yaklaştığını ileri sürdü.

Başbakan Netanyahu, İran'ın misilleme saldırısıyla hedef aldığı Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentine düzenlediği ziyarette ABD ile birlikte gerçekleştirdikleri saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, ABD ile İran'a karşı ortak düzenledikleri saldırıları kendilerine yönelik "varoluşsal tehditleri" yok etmek ve İran halkını korumak için gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.

"Cesur İran halkının zulmün boyunduruğundan kurtulacağı gün yaklaşıyor. O gün geldiğinde, biz de onların yanında olacağız." ifadeleriyle Netanyahu, amaçlarının rejim değişikliği olduğuna işaret etti.

İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 9 İsraillinin öldüğü açıklanmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

İlgili konular
