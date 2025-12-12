Van'da kar etkili oldu
Van'ın yüksek kesimlerinde ve Başkale ilçesinde kar etkili oldu.
Van
Kentte dünden bu yana etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kentin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.
Başkale ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.
Görüş mesafesinin düştüğü ilçede vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karı temizledi.
Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.
Bahçesaray Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.
Karayolları ekiplerince, Van-Bahçesaray kara yolu, Yukarı Narlıca Mahallesi'nde geçici olarak trafiğe kapatıldı.
İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.