Dolar
42.61
Euro
49.95
Altın
4,212.80
ETH/USDT
3,203.20
BTC/USDT
90,208.00
BIST 100
11,241.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Van'ın milli atletleri Portekiz'de altın madalya için yarışacak

Van'ın milli atletleri Edibe Yağız ve Havva Efe, 14 Aralık Pazar günü Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Nevzat Umut Uzel  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Van'ın milli atletleri Portekiz'de altın madalya için yarışacak Fotoğraf: Orhan Sağlam/AA

Van

Okullarda yapılan yetenek taramaları sırasında keşfedilen milli sporcular Edibe Yağız (19) ve Havva Efe (19), ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarılarıyla atletizm takımının vazgeçilmez sporcuları arasına girdi.

Elde ettikleri derecelerle milli takım formasını giymeye hak kazanan genç atletler, 14 Aralık Pazar günü Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Atatürk Şehir Stadı ve kentin yüksek rakımlı bölgelerinde milli takım antrenörü Münir Akkoyun gözetiminde antrenman yaparak kondisyonlarını artıran sporcular, şampiyonada altın madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

"Uzun zamandır bu yarışmaya hazırlanıyorum"

Milli atlet Edibe Yağız, AA muhabirine, bu sezon elde ettiği başarılar sayesinde seçmelere girmeden şampiyonaya gitmeye hak kazandığını söyledi.

Yarışmaya hazır olduğunu belirten Edibe, şunları kaydetti:

"Hedefim Portekiz'de ilk üçe girerek madalya almak. Bu süreçte hocalarımızla yoğun bir antrenman sürecine girdik. Yarışmaya katılacağım için çok heyecanlıyım ve mutluyum. Uzun zamandır bu yarışmaya hazırlanıyorum. Şampiyonada madalya kazanarak bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırmak istiyorum. Bu süreçte hep yanımızda olan Münir ve Mehmet hocama çok teşekkür ediyorum."

"Ülkemizi ve ilimizi temsil edeceğimiz için çok gururluyuz"

Yurt dışında ülkesini temsil edeceği için çok mutlu olduğunu ifade eden milli sporcu Havva Efe ise "Antrenörlerimizle birlikte sabah akşam demeden kesintisiz çalıştık. İstanbul'da Avrupa Şampiyonası seçmeleri oldu ve Türkiye ikincisi olarak gitmeye hak kazandım. Kadroda yer aldığım için çok mutluyum. Takım arkadaşım Edibe Yağız ile ülkemizi ve ilimizi temsil edeceğimiz için çok gururluyuz. Yarışmada iyi dereceler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sporcularının yarışmaya hazır olduğunu dile getiren milli takım antrenörlerinden Münir Akkoyun da "İki sporcumuz tekrardan milli takıma seçildi. Avrupa Kros Şampiyonası'nda hem ülkemizi hem de ilimizi en iyi şekilde temsil edecekler. Sporcularımız yoğun bir antrenman programıyla yarışmaya hazırlandı. İkisinin de durumu şu an çok iyi. İnşallah sporcularımız orada madalyalar kazanarak ülkemize gelecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kar kaplanları", Bolu Dağı'nın ağır kış şartlarına hazır
Edirne'de 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Fon yatırımında bu yıl gençler riski daha çok sevdi
Kasımda yağışlar hem normalin hem de geçen yılın altında kaldı
Sahte e-İmza çetesinin sertifika ve sınav usulsüzlüğü ortaya çıkarıldı

Benzer haberler

Van'ın milli atletleri Portekiz'de altın madalya için yarışacak

Van'ın milli atletleri Portekiz'de altın madalya için yarışacak

Rekortmen atlet Ömer Faruk, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor

Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Van'da kırsalda karla mücadele sürüyor

Van'da kırsalda karla mücadele sürüyor
Van'daki Körzüt Kalesi'nde "giriş yolu" ortaya çıkarıldı

Van'daki Körzüt Kalesi'nde "giriş yolu" ortaya çıkarıldı
Van'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Van'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet