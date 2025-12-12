Dolar
Yaşam

Erzurum'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar mahalle aralarında poşet ve kızakla kaydı

Erzurum’da etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahalle aralarında kızaklarla kayıp kar topu oynayarak eğlendi.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Erzurum'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar mahalle aralarında poşet ve kızakla kaydı Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Erzurum

Gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle çocuklar için eğlenceye dönüştü.

Yaşadıkları mahallelerdeki eğimli alanlara çıkan çocuklar, kimi zaman tahta kızaklarını, kimi zaman da poşetleri kullanarak kaydı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kar topu savaşı yaparak keyifli anlar yaşadı.

