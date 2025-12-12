Erzurum'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar mahalle aralarında poşet ve kızakla kaydı
Erzurum’da etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahalle aralarında kızaklarla kayıp kar topu oynayarak eğlendi.
Gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle çocuklar için eğlenceye dönüştü.
Yaşadıkları mahallelerdeki eğimli alanlara çıkan çocuklar, kimi zaman tahta kızaklarını, kimi zaman da poşetleri kullanarak kaydı.
Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kar topu savaşı yaparak keyifli anlar yaşadı.
