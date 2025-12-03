Dolar
42.45
Euro
49.54
Altın
4,200.63
ETH/USDT
3,052.60
BTC/USDT
92,857.00
BIST 100
11,078.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının 2027 sonbaharına kadar aşamalı biçimde sonlandırılmasında anlaştı.

Ata Ufuk Şeker  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek

Brüksel

AB Konseyi, AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında, Rusya'dan doğal gaz ithalatının bitirilmesine yönelik plana ilişkin yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Rus enerjisine olan bağımlılığı sona erdirmek için hazırlanan yol haritası çerçevesinde hareket edildiği belirtilerek, Rusya'dan LNG ithalatının 2026 sonunda, boru hattı gazı ithalatının da 2027 sonbaharında olmak üzere kademeli ve yasal olarak bağlayıcı biçimde yasaklanacağı ifade edildi.

Söz konusu girişimin, AB'nin arz güvenliğini koruyacağı, AB enerji piyasasına da katkı sağlayacağı vurgulandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Birliğimiz için tarihi bir gün. AB Komisyonunun Rus fosil yakıtlarını aşamalı olarak kaldırma teklifi üzerinde geçici bir anlaşmaya varıldı. Yeni bir sayfa açıyoruz." diye konuştu.

AB'nin Rusya'dan LNG ve boru hattı ile doğal gaz ithalatının yüzde 45 seviyesinden yüzde 13'e indiğini dile getiren von der Leyen, kömür ithalatının yüzde 51'den sıfıra, ham petrol ithalatının da yüzde 26'dan yüzde 2'ye gerilediğini söyledi.

Von der Leyen, son adımla Avrupa'nın Rusya'dan enerjide tam bağımsızlık döneminin başlayacağını ifade etti.

Söz konusu anlaşma, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
AYM'den seri muhakeme usulüne ilişkin iptal kararı
Kişisel sağlık verilerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Gaziantep'te öğretmen ve öğrencilerinin yazdığı kitabın geliri Filistin'e gönderilecek
Üsküdar'da İETT otobüsünün bir iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Benzer haberler

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri kasımda yüzde 33,8 azaldı

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri kasımda yüzde 33,8 azaldı

AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 4. yıla girerken: Çatışmayı değil çözümü büyütmek

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
Doğal gaz kullanımında basit tedbirlerle can ve mal güvenliği korunabilir

Doğal gaz kullanımında basit tedbirlerle can ve mal güvenliği korunabilir
Rusya'nın Batı'dan izole edildiği siyasi atmosferde kilit ortağı: Hindistan

Rusya'nın Batı'dan izole edildiği siyasi atmosferde kilit ortağı: Hindistan
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet