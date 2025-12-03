Dolar
Gündem

Üsküdar'da İETT otobüsünün bir iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı

İstanbul Üsküdar'da İETT otobüsünün bir iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaan Bozdoğan, Ali Osman Kaya, Cüneyt Sevindik  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Üsküdar'da İETT otobüsünün bir iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Ali Osman Kaya - AA

İstanbul

Namık Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıkan İETT otobüsü, 5 katlı binanın giriş katında hizmet veren börekçiye girdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye de olay yerinde çalışma yaptı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan otobüs içindeki 3 yolcuya, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kazada, binanın zemin katında bulunan konfeksiyonun duvarında hasar meydana geldi.

Otobüs, kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 10.50'de İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine ait özel halk otobüsünün, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığı kaydedildi.

Otobüsteki 3 yolcunun hafif yaralandığı kazaya ilişkin İETT ve emniyet birimlerince gerekli idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, yaralı yolcuların sağlık durumuyla yakından ilgilenildiği ifade edildi.

