Gündem

Üsküdar'da ahşap köşkte çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da ahşap köşkte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahmet Cemil Yeşilmen  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Üsküdar'da ahşap köşkte çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Arif Murat Kayacan/AA

İstanbul

Kısıklı Büyükçamlıca Caddesi'nde tadilat çalışması yapılan bir ahşap köşkte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın köşkte hasara neden oldu.

