Bağcılar'da İETT otobüsü ağaca çarptı
Bağcılar'da dönüş yapan İETT otobüsü yol kenarındaki ağaca çarptı.
İstanbul
Merkez Mahallesi'nde 674. Sokak'tan Osmangazi Caddesi'ne dönüş yapan İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca vurdu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddetiyle aracın içinde savrularak hafif yaralanan yolcuya ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, otobüsün çekici yardımla kaldırılmasının ardından normale döndü.
