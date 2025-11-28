Dolar
42.49
Euro
49.21
Altın
4,176.97
ETH/USDT
3,042.10
BTC/USDT
91,709.00
BIST 100
10,890.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Adana Sivil Toplum Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı

Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Fatma Nur Candan  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halihazırda kuzeybatı kesimlerde devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile İzmir ve Aydın çevrelerinde, Manisa'nın batısında ve Denizli'nin güney ve batısında kuvvetli, Muğla genelinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yağışın bugün saat 21.00'den yarın 18.00'e kadar etkili olması ve akşam saatlerinden sonra bölge genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya'nın batısından başlayarak zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli görülmesi öngörülen yağışların, yarın saat 12.00'den 30 Kasım saat 04.00'e kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Ege Denizi'nin güneyi için fırtına uyarısı
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
Bağcılar'da İETT otobüsü ağaca çarptı
Emine Erdoğan: Sıfır atığın insanlığı kurtaran en güçlü formül olduğunu anlatmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik kuvvetlerimizin gücü aziz milletimizin vicdanında edindikleri yerden gelir

Benzer haberler

Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı

Antalya'da arıtma tesisinden çıkan çamuru Burdur'da boş araziye döken firmaya 48,6 milyon lira ceza

Coğrafi işaret tescilli Finike portakalına talep yoğun

Bakan Yerlikaya: Antalya merkezli 17 ildeki Narkokapan operasyonunda 458 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya: Antalya merkezli 17 ildeki Narkokapan operasyonunda 458 şüpheli gözaltına alındı
Yurdun batı kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun batı kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı
KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet