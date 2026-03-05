Dolar
44.00
Euro
51.04
Altın
5,066.31
ETH/USDT
2,078.60
BTC/USDT
71,000.00
BIST 100
13,078.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız.
logo
Gündem

DMM "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
DMM "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarındaki söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bahse konu uçuşların, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yürütülen HÜRJET projesi kapsamında planlanan test faaliyetleri olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Hava Meydan Komutanlığından kalkışlı olarak deniz sahası üzerinde icra edilen bu test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabilmektedir. İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın toplumda panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasını yalanladı
İstanbul'da STK'lerden "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" programı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
MİT'in desteğiyle Suriye'de sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan DEAŞ hücresi çökertildi

Benzer haberler

DMM "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasını yalanladı

DMM "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasını yalanladı

Batı Akdeniz'in şubat ihracatı yüzde 20 arttı

Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor

800 yıllık Selçuklu ipeği Antalya'da yeniden hayat buluyor

800 yıllık Selçuklu ipeği Antalya'da yeniden hayat buluyor
Antalya'da esnaf kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da esnaf kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı
DMM "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiasını yalanladı

DMM "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiasını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet