Gündem

İstanbul'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ali Osman Kaya  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
İstanbul'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Istanbul

Kemerburgaz Yolu, İstanbul Havalimanı yönünde seyreden ve içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün arka kısmının alevli şekilde yandığı görülüyor.


İstanbul'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

