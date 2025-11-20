İstanbul'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Istanbul
Kemerburgaz Yolu, İstanbul Havalimanı yönünde seyreden ve içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün arka kısmının alevli şekilde yandığı görülüyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.