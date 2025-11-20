Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi'nin gelenekselin ruhunu ve özünü koruyarak modern tasarımlarla yorumlandığı eşsiz bir koleksiyon olduğunu belirtti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde dün açılışı yapılan Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi'ne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu gelenekselin ruhunu ve özünü koruyarak modern tasarımlarla yorumlandığı eşsiz bir koleksiyon. İnanıyorum ki, Sof kumaşı için atılan bu adım, medeniyetimizin kültür mirasını evrensel kültür ile tanıştıracak yeni projelere ilham olacaktır."
Paylaşımda ayrıca sergiden görüntülere ve Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasından bir bölüme yer verildi.
Konuşmasında, küreselleşen dünyada kültürel değerlerin bir bir gündelik yaşamdan silindiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, tıpkı Ankara'nın bir zamanlar dillere destan Sof kumaşının ve her göreni kendine hayran bırakan tiftik keçilerinin önce nostaljiye, sonra hatırlanması bile mümkün olmayan yitik birer hazineye dönüştüğünü vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.