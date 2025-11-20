Dolar
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi'nin gelenekselin ruhunu ve özünü koruyarak modern tasarımlarla yorumlandığı eşsiz bir koleksiyon olduğunu belirtti.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde dün açılışı yapılan Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi'ne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu gelenekselin ruhunu ve özünü koruyarak modern tasarımlarla yorumlandığı eşsiz bir koleksiyon. İnanıyorum ki, Sof kumaşı için atılan bu adım, medeniyetimizin kültür mirasını evrensel kültür ile tanıştıracak yeni projelere ilham olacaktır."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda ayrıca sergiden görüntülere ve Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasından bir bölüme yer verildi.

Konuşmasında, küreselleşen dünyada kültürel değerlerin bir bir gündelik yaşamdan silindiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, tıpkı Ankara'nın bir zamanlar dillere destan Sof kumaşının ve her göreni kendine hayran bırakan tiftik keçilerinin önce nostaljiye, sonra hatırlanması bile mümkün olmayan yitik birer hazineye dönüştüğünü vurguladı.

