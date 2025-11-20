Dolar
42.37
Euro
48.95
Altın
4,058.42
ETH/USDT
3,016.90
BTC/USDT
91,850.00
BIST 100
10,939.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Turkcell ve Google Cloud'un 3 milyar dolarlık yatırımı diğer yatırımları tetikleyecek

Gökçe Karaköse  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Turkcell ve Google Cloud'un 3 milyar dolarlık yatırımı diğer yatırımları tetikleyecek

İstanbul

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Turkcell'in 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud'un 2 milyar dolar yatırım yapacak olması ülkemiz açısından memnuniyet verici. Toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Önemli bir rakam, bu diğer yatırımları da tetikleyecek." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
MSB: Son bir haftada 7 PKK'lı terörist teslim oldu
Hatay Defne'de afet konutlarının ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
Fatih'te ölen Böcek ailesinin otelin kapısını kırmaya çalışması güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Turkcell ve Google Cloud'un 3 milyar dolarlık yatırımı diğer yatırımları tetikleyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Turkcell ve Google Cloud'un 3 milyar dolarlık yatırımı diğer yatırımları tetikleyecek

Turkcell 2025'in üçüncü çeyreğinde de güçlü ve sürdürülebilir büyümesine devam etti

Turkcell Genel Müdürü Koç, Google Cloud ile yapılan stratejik işbirliğinin detaylarını anlattı

Turkcell, Google Cloud ile stratejik işbirliğine gitti

Turkcell, Google Cloud ile stratejik işbirliğine gitti
Turkcell'den 5,4 milyar lira net kar

Turkcell'den 5,4 milyar lira net kar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet