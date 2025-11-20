Dolar
42.37
Euro
48.94
Altın
4,057.23
ETH/USDT
3,015.40
BTC/USDT
91,850.00
BIST 100
10,941.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle oğlunu, gelinini ve iki torunu kaybeden babanın acısı dinmiyor

İstanbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şüphesiyle eşi ve iki çocuğuyla hayatını kaybeden Servet Böcek'in Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki babaevinde, olayla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Arif Yavuz  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Fatih'te zehirlenme şüphesiyle oğlunu, gelinini ve iki torunu kaybeden babanın acısı dinmiyor Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Müslümana Mahallesi'ndeki evin önünde taziyeleri kabul eden Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, AA muhabirine, olaydan diğer oğlu Mustafa'nın aramasıyla haberdar olduğunu söyledi.

Oğlunun, "Baba iki torunun vefat etmiş" demesiyle ne yapacağını bilemediğini anlatan Böcek, "Şok oldum. Oğlum ve gelinimin de sağlık durumunun ağır olduğunu öğrenince İstanbul'a gitmek için harekete geçtim."dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Böcek, gelinin ve oğlunun ölümüyle acılarının katlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Oğlum Türkiye sevdalısıydı. Vatanını çok seviyordu. Her sene yaz tatilinde mutlaka izne buraya geliyordu. Özellikle eşi ve çocuklarıyla geliyordu. İstanbul'u çok seviyordu. Onun vatan sevdası, buraya kadarmış. Hayalleri vardı. Bolvadin'de aile apartmanındaki dairesinin iç dekorasyonunu kendi gönlüne göre yaptırmıştı. Burada bir gün bile yatmak çocuğuma nasip olmadı. Bu hayalde kaldı."

20 Kasım Kadir Muhammet'in doğum günü

Torunlarının doğum gününe önem verdiğini vurgulayan Böcek, "20 Kasım 2019'da doğan torunum Kadir Muhammet'in artık doğum günü kutlanmayacak. Sadece hayallerle kalacak. Sadece resimlerle avunacağız, onlarla yetineceğiz. Hep birlikte kutlardık. Bazı yıllar doğum gününü katılamasam da telefonla görüşürdük." ifadesini kullandı.

Böcek, ömrü yettikçe olayla ilgili hukuksal mücadeleyi sürdüreceğini dile getirdi.

Dört canın yüreğini yaktığını aktaran Böcek, "Acımızı yaşayacağız ama bu demek değildir ki bu dört tane can boşuna gitti. Şüpheli ya da şüphelilerin hak ettikleri cezayı almalarını bekleyeceğiz." diye konuştu.

Olay

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Ardından otelde ilaçlama yapan şirketin sahibi Z.K, çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C'nin de tutuklanmasına karar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
MSB: Son bir haftada 7 PKK'lı terörist teslim oldu
Hatay Defne'de afet konutlarının ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
Fatih'te ölen Böcek ailesinin otelin kapısını kırmaya çalışması güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle oğlunu, gelinini ve iki torunu kaybeden babanın acısı dinmiyor

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle oğlunu, gelinini ve iki torunu kaybeden babanın acısı dinmiyor

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun hayalleri yarım kaldı

Prematüre ünitesinin Sibel ablası, 34 yıldır bebeklerin hayatına dokunuyor

Dünyaya gözlerini açtıkları hastanede çalışan iki hemşire hastaların hizmetinde

Dünyaya gözlerini açtıkları hastanede çalışan iki hemşire hastaların hizmetinde

Afyonkarahisar'da fabrikadaki patlamada 10 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da fabrikadaki patlamada 10 kişi yaralandı
Doğal taşla kaplanan binalar güneşten gelen kozmik radyasyonu azaltıyor

Doğal taşla kaplanan binalar güneşten gelen kozmik radyasyonu azaltıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet