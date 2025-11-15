Dolar
Dünya

Arjantin'de sanayi bölgesindeki patlamada 20 kişi yaralandı

Arjantin'in Ezeiza kentindeki sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Sinan Doğan  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Arjantin'de sanayi bölgesindeki patlamada 20 kişi yaralandı

Bogota

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kentteki Carlos Spegazzini sanayi bölgesinde henüz belirlenemeyen bir dizi patlama yaşandı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği patlamada 20 kişi yaralandı.

Yetkililer, patlama sonucu çıkan yangının henüz kontrol altına alınmadığını belirtirken, alevlerin 20 metreyi aştığı bilgisini paylaştı.

Patlamanın tarım kimyasalları şirketine ait bir depoda yaşandığı değerlendiriliyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde alevlerin hızla yayıldığı görüldü.

