Arjantin'de sanayi bölgesindeki patlamada 20 kişi yaralandı
Arjantin'in Ezeiza kentindeki sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, kentteki Carlos Spegazzini sanayi bölgesinde henüz belirlenemeyen bir dizi patlama yaşandı.
Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği patlamada 20 kişi yaralandı.
Yetkililer, patlama sonucu çıkan yangının henüz kontrol altına alınmadığını belirtirken, alevlerin 20 metreyi aştığı bilgisini paylaştı.
Patlamanın tarım kimyasalları şirketine ait bir depoda yaşandığı değerlendiriliyor.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde alevlerin hızla yayıldığı görüldü.
