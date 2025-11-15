Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,151.00
BTC/USDT
95,726.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile gündemdeki konulara ilişkin Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Ticari araçlar için bugün başlayan kış lastiği kullanım zorunluluğu nedeniyle Kars'taki lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Özgün Tiran, Cüneyt Çelik  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli/Kars

Geçmiş yıllarda 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği uygulaması, bu sene mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek.

Uygulamanın başlamasıyla çok sayıda sürücü, araçlarına kış lastiği taktırmak için servis ve oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kars'ta vatandaşlardan Ahmet Güre, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle aracının lastiklerini değiştirdiğini, ancak lastikçilerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

İşletme sahibi Raşit Ögel de gazetecilere, kış lastiği zorunluluğu nedeniyle yoğunluk yaşandığını anlatarak "Zorunlu kış lastiği değişimi 15 Kasım'a çekildi ondan dolayı şu anda yoğunluk mevcut. Biz sürücülere 15 Kasım'ı beklemeden araçlarının lastiklerini değiştirmelerini söylüyoruz, hem de bu kadar yoğunluk olmaz. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştü mü lastik değişiminin yapılması gerekli. Lastikleri erken değiştirmemiz daha doğru olur." dedi.

Ekipler kış lastiklerini kontrol etti

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti. 

Ekipler, araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere 5 bin 856 lira cezai işlem uyguladı. Ekipler kış lastiği kullanan sürücülere ise teşekkür etti.

Sürücülerden Uğur Kayalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların can ve mal güvenliği açısından kış lastiğinin önemli olduğunu söyledi.

Tüm sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırmasını öneren Kayalı, bu konuda yapılan denetimlerin önemine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de trafik denetimleri "kaza analiz birimi"nin raporuyla şekilleniyor
İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Kasım ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Benzer haberler

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet