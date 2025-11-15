Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,151.00
BTC/USDT
95,726.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile gündemdeki konulara ilişkin Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bugün Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Utku Şimşek  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım

Ankara

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde yürütülen "asrın ihya çalışmaları" çerçevesinde inşası tamamlanan 350 bininci konutun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle Adıyaman'da düzenlenecek törenle bugün hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Ağır yıkımın izlerinin büyük ölçüde silindiği Adıyaman'da, 'Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam' sloganıyla gerçekleştirilecek bu tören, devletimizin deprem bölgesine yönelik kararlılığının önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulunan Duran, paylaşımında deprem konutlarının inşasına yönelik çalışmaların anlatıldığı videoya da yer verdi.

Saatte 23 konut üretimi gerçekleşti

Videoda yer alan bilgilere göre, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sonrasında 11 ilde 174 ayrı alanda kurulan 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi çalıştı.

Bu kapsamda, saatte 23, günde ise 550 konut üretimi gerçekleşti ve 1 milyon aile tamamlanan konutlara yerleşti.

Videoda, bilgilerin yanı sıra tamamlanan konutların görüntüleri de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de trafik denetimleri "kaza analiz birimi"nin raporuyla şekilleniyor
İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Kasım ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanlığından "deprem konutlarına" ilişkin paylaşım

Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz
Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor

Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet