Dolar
44.08
Euro
51.31
Altın
5,197.67
ETH/USDT
2,023.20
BTC/USDT
69,801.00
BIST 100
13,224.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Doğru ve teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dünyanın giderek daha kırılgan ve krizlere açık bir dönemden geçtiği bu süreçte, doğru ve teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyüktür." dedi.

Özcan Yıldırım  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
İletişim Başkanı Duran: Doğru ve teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

Duran, İletişim Başkanlığınca bir otelde medyanın Ankara temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı muhabirleri için verilen iftara katıldı.

Ankara temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ile iftar programında bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Duran, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'nin iletişim gündeminde çok sayıda konuya vaziyet etmek durumundayız. Bu bir yönüyle bir devlet sorumluluğu ama diğer yönüyle baktığımızda hepimizi de içine alan çok genel bir kamu sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getirirken, bir ilke olarak, bir prensip olarak sürekli basın mensuplarıyla temas halinde olan, kapıları açık ve iletişimi güçlü bir konumda olmaya çalışıyoruz. Dünyanın giderek daha kırılgan ve krizlere açık bir dönemden geçtiği bu süreçte, doğru ve teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyüktür. Kriz dönemlerinde yapılan en küçük hatanın dahi büyük yanlış anlamalara ve ciddi sonuçlara yol açabildiğini unutmamak gerekiyor."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Amacımız, devletimizin politikalarını doğru şekilde aktarmak"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diplomasiden güvenliğe, ekonomiden bölgesel ve küresel barış girişimlerine kadar pek çok alanda yoğun bir gündem yürüttüğüne dikkati çeken Duran, "Türkiye'nin küresel ölçekte artan etkisi, iletişim alanında da güçlü, koordineli ve etkin bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. İletişim Başkanlığı olarak amacımız, devletimizin politikalarını ve faaliyetlerini hem milletimize hem de uluslararası kamuoyuna doğru, hızlı ve güvenilir şekilde aktarmaktır. Dezenformasyonla mücadele artık yalnızca medya alanının değil, aynı zamanda demokrasi, güvenlik ve toplumsal huzurun da önemli bir parçasıdır. Bu nedenle sorumlu, dengeli ve teyit edilmiş bilgiye dayalı habercilik her zamankinden daha kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

"Reklamlar konusunda da bir çalışma yürütüyoruz"

İletişim Başkanlığı olarak temel amaçlarının gazetecilerin işini kolaylaştırmak, özlük haklarının iyileştirilmesine yardımcı olmak ve gerekli bütün alanlarda basın mensuplarını desteklemek olduğunu vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"Habercilik yapmanın zorlukları var. Yurt dışında yaşanabilecek sıkıntılar var. Biz oralarda her zaman sizin yanınızdayız. Bu kapsamda basın kartı ve basın trafik kartlarının düzenlenmesi, akreditasyon işlemleri, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda medya koordinasyonunun sağlanması, sahada yönlendirme ve bilgilendirme hizmetleri gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede bazı arkadaşlarımızın da içinde olduğu basın kartı komisyonunun yapısını genişlettik, basın kartı alımını hızlandırdık. Bekleme süresini kaldırdık ve sürekli basın kartı için gerekli mesleki hizmet süresini 18 yıla indirdik. Tabii bu düzenlemeleri ifade ederken, medya sektöründe çalışan arkadaşlarımızın gerek özlük hakları gerekse çalışma şartları konusunda bazı sorunlarla karşı karşıya olduklarının da farkındayız. Bu sorunların çözümü noktasında sorumluluk almaya ve gerekli adımları atmaya hazırız. Ayrıca, sektör açısından son derece önemli olan reklamlar konusunda da bir çalışma yürütüyoruz."

Sorumlu habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarına teşekkür eden Duran, her zaman basın mensuplarının yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla polis ekiplerince arama yapılıyor
İletişim Başkanı Duran: Doğru ve teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük
Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Türkiye ve dünya gündemi
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran: Doğru ve teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük

İletişim Başkanı Duran: Doğru ve teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük

İletişim Başkanı Duran: Türkiye Yüzyılı vizyonu, kadınların her anlamda korunduğu, güçlendiği bir Türkiye'nin vizyonudur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

İletişim Başkanı Duran: Kadının onuru ve emeği, medeniyetimizin temel değerleri arasındaki köklü bir anlayışın ifadesi

İletişim Başkanı Duran: Kadının onuru ve emeği, medeniyetimizin temel değerleri arasındaki köklü bir anlayışın ifadesi
İletişim Başkanı Duran'dan Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e tepki

İletişim Başkanı Duran'dan Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e tepki
İletişim Başkanı Duran'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mehmetçik ile iftar" programındaki açıklamalarına ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mehmetçik ile iftar" programındaki açıklamalarına ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet