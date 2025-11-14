Dolar
Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyuldu

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde art arda iki patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyuldu

Şam

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu.

Patlamaların nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilen haberde, bir kadının yaralandığı bilgisi verildi.

