Dünya

Suriye’nin Deyrizor ilinde mayın patlaması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Suriye’nin Deyrizor ili kırsalında devrik rejim kalıntılarından kalan mayın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Suriye’nin Deyrizor ilinde mayın patlaması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Eşref Musa/AA

Deyrizor

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye'nin haberine göre, Deyrizor ilinin batı kırsalında, Şumeytiye kasabası yakınlarında bir araç seyir halindeyken devrik rejim unsurlarından kaldığı değerlendirilen bir mayın patladı.

Patlama sonucu araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

