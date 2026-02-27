Suriye’nin Deyrizor ilinde mayın patlaması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye’nin Deyrizor ili kırsalında devrik rejim kalıntılarından kalan mayın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Deyrizor
Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye'nin haberine göre, Deyrizor ilinin batı kırsalında, Şumeytiye kasabası yakınlarında bir araç seyir halindeyken devrik rejim unsurlarından kaldığı değerlendirilen bir mayın patladı.
Patlama sonucu araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.