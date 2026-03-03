Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

AA ekibi, Tahran'daki Şehit Mutahhari Hastanesinde oluşan hasarın boyutunu görüntüledi

ABD ve İsrail'in İran’ın başkenti Tahran’ın kuzeyine düzenlediği saldırılarda Şehit Mutahhari Hastanesi hasar gördü.

Mustafa Melih Ahıshalı, Tolga Akbaba  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
AA ekibi, Tahran'daki Şehit Mutahhari Hastanesinde oluşan hasarın boyutunu görüntüledi Fotoğraf: Fatemeh Bahram/AA

Tahran

AA ekibi, hastanede oluşan hasarın boyutunu yerinde görüntüledi.

Hastanenin yan tarafında bulunan ve Devrim Muhafızları Ordusu’na ait olduğu belirtilen bir yerleşkenin ABD-İsrail tarafından hedef alınması sonucu hastane kullanılamaz hale geldi.

Hastanede, yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere, sağlık hizmeti verilen bölümlerinin tamamen hizmet dışı kaldığı görüldü. İranlı yetkililer, saldırıların ardından hastanenin tahliye edildiğini ve hastaların kentin farklı bölgelerindeki tedavi merkezlerine nakledildiğini söyledi.

Yetkililer, hastane içerisinde bulunan bir ilaç deposunun da zarar gördüğünü ve tüm ilaçların imha edildiğini ekledi.

Hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yeni bir saldırı ihtimaline karşı Devrim Muhafızları’na ait olduğu belirtilen yakınlardaki başka bir hastanede de güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.

Saldırıların ardından bölgedeki küresel konumlama sistemlerinin (GPS) sağlıklı çalışmadığı da gözlemlendi.

