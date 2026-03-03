AA ekibi, Tahran'daki Şehit Mutahhari Hastanesinde oluşan hasarın boyutunu görüntüledi
ABD ve İsrail'in İran’ın başkenti Tahran’ın kuzeyine düzenlediği saldırılarda Şehit Mutahhari Hastanesi hasar gördü.
Tahran
AA ekibi, hastanede oluşan hasarın boyutunu yerinde görüntüledi.
Hastanenin yan tarafında bulunan ve Devrim Muhafızları Ordusu’na ait olduğu belirtilen bir yerleşkenin ABD-İsrail tarafından hedef alınması sonucu hastane kullanılamaz hale geldi.
Hastanede, yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere, sağlık hizmeti verilen bölümlerinin tamamen hizmet dışı kaldığı görüldü. İranlı yetkililer, saldırıların ardından hastanenin tahliye edildiğini ve hastaların kentin farklı bölgelerindeki tedavi merkezlerine nakledildiğini söyledi.
Yetkililer, hastane içerisinde bulunan bir ilaç deposunun da zarar gördüğünü ve tüm ilaçların imha edildiğini ekledi.
Hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yeni bir saldırı ihtimaline karşı Devrim Muhafızları’na ait olduğu belirtilen yakınlardaki başka bir hastanede de güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.
Saldırıların ardından bölgedeki küresel konumlama sistemlerinin (GPS) sağlıklı çalışmadığı da gözlemlendi.