Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi, İran'ın Körfez ülkelerine misilleme saldırıları devam ediyor
İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geldi. İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına devam ediyor.
Ankara
AA muhabirinin aktardığına göre, İran ile İsrail ve ABD arasında karşılıklı saldırılar devam ederken Tahran’ın doğusu ile güneyinde çok sayıda yeni patlama sesi duyuldu.
- İsrail ordusu İran'a yeni saldırı dalgası başlattı, İran'ın Körfez ülkelerine misilleme saldırıları devam ediyor
- ABD, 3 savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürüldüğünü doğruladı
Patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar yükselirken, kentte, savaş uçağı hareketliliği de yaşanıyor.
İran Kızılayı: İsrail-ABD saldırılarında ölenlerin sayısı 555'e yükseldi
İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 555'e yükseldiğini duyurdu.
Fars Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "131 yerleşim birimine düzenlenen saldırılarda 555 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
ABD-İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesisleri hedef alındı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu'ndaki İran temsilcisi Rıza Necefi, ABD-İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesislerinin hedef alındığını belirtti.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Necefi konuya ilişkin bilgi verdi.
Necefi, Natanz nükleer tesislerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığını kaydetti.
Nükleer tesisteki hasara ilişkin açıklama yapılmadı.
İran, "Hayber Şiken" füzesiyle İsrail’de bazı noktaları hedef aldığını duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Sadık Vaat 4 Operasyonu’na ilişkin 9 numaralı bildiri yayımladı.
Devrim Muhafızları bildiride, İsrail halkına, "askeri üsler ile devlet kurumlarından uzak durmaları ve bölgeyi terk etmeleri" çağrısında bulunurken, misillemede Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'teki bazı devlet ve askeri noktaların hedef alındığı belirtildi.
Bildiride ayrıca, “Sadık Vaat 4 Operasyonu’nun onuncu dalgası, Hayber Şiken füzeleri ile işgal altındaki topraklara büyük ateş kapılarını açtı." ifadesi yer aldı.
İran Devrim Muhafızları: Netanyahu'nun ofisi Hayber füzeleriyle hedef alındı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığını duyurdu.
Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı.
Açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.
İsrailli yetkililer ise henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
ABD ordusu: İran'a yönelik saldırılarda ölen ABD askerlerinin sayısı 4'e yükseldi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırılar sırasında ağır yaralandığı belirtilen 5 askerden birinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Saldırılarda ölen askerlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirilen açıklamada, "büyük çaplı operasyonların ve ABD'nin karşılık verme çalışmalarının sürdüğü" ifade edildi.
Bahreyn'de 1 ölü, 2 ağır yaralı
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, başkent Manama’daki Selman Limanı yakınında bulunan bir tersanede bakımdaki yabancı bir gemide, engellenen bir füzeden düşen şarapneller nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.
Açıklamada, 1 Asyalı işçinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi. Yerel kaynaklar ayrıca Manama'daki ABD üssüne yakın bir noktanın da hedef alındığını ileri sürdü.
Sosyal medyada Manama kentinde ABD üssünün yakınındaki bir noktadan yoğun siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
BAE'de patlamalar
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde aralıklarla güçlü patlama sesleri duyulduğu bildirildi. AA'ya konuşan görgü tanıkları hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini aktarırken, resmi makamlardan hasar ya da can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
Kuveyt'te ABD'ye ait savaş uçağı düştü
Kuveyt Ordusu, ABD'ye ait birkaç savaş uçağının sabah saatlerinde düştüğünü ve tüm mürettebatın sağ kurtulduğunu açıkladı.
Kuveyt Ordusu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan'ın ifadeleri paylaşıldı.
Açıklamada, "Bu sabah birkaç ABD savaş uçağı düştü ve mürettebatın tümü sağ kurtuldu." ifadesi kullanıldı.
Yetkililerin gerekli prosedürleri uyguladığı aktarılan açıklamada, ABD'li mürettebatın sağlık kontrolü ve gerekli tıbbi bakımın sağlanması amacıyla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Söz konusu mürettebatın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.
ABD ordusuyla doğrudan koordinasyonun sürdüğü ve teknik uygulamaların gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, uçakların düşme sebebinin belirlenmesi için soruşturmaların sürdüğü bildirildi.
Sabah saatlerinde Kuveyt'te F-15 olduğu tahmin edilen ABD savaş uçaklarının düşmesine yönelik görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.
ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği: "Büyükelçiliğe gelmeyin"
ABD’nin Kuveyt Büyükelçiliği, ülkede devam eden füze ve İHA saldırısı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına "bulunduğunuz yerde kalın, büyükelçiliğe gelmeyin" uyarısında bulundu.
Açıklamada, en alt katta ve pencerelerden uzak bir noktaya sığınılması, dışarı çıkılmaması ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi tavsiye edildi.
Büyükelçilik personelinin de bulunduğu yerde sığındığı bildirildi. Açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
İran'ın ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'ne misilleme saldırısında bulunduğu belirtildi.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları Kuveyt'in başkentinde sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.
Görgü tanıkları ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nden dumanların yükseldiğini belirtti.
Katar Savunma Bakanlığı: İran’dan gönderilen 2 İHA enerji tesislerini hedef aldı
Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan İHA’lardan birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri’nde Katar Enerji’ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.
Suudi Arabistan: Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 İHA imha edildi
Suudi Arabistan, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Prens Sultan Hava Üssü yakınında "5 düşman İHA'sının" engellenerek imha edildiğini belirtti.
Maliki açıklamasında başka detaya yer vermedi.
Irak'ta Erbil Havalimanında patlama sesleri duyuldu
Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanına silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yapılan saldırı nedeniyle kentte patlama sesleri yankılandı.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havaalanına yapılan SİHA saldırısı hava savunma sistemlerinin faaliyete geçmesine sebep oldu.
Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Umman'daki Sultan Kabus Limanı'nda bir petrol tankeri hedef alındı
Umman'daki Sultan Kabus Limanı'nın kuzeybatısında bir petrol tankerinin hedef alındığı, çıkan yangının ardından mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.
Umman Deniz Güvenliği Merkezi, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Açıklamada, Marshall Adaları bandıralı "MKD VYOM" adlı petrol tankerinin, Muskat vilayeti açıklarında kıyıdan 52 deniz mili uzaklıkta insansız bir botla saldırıya uğradığı ifade edildi.
Yaklaşık 59 bin 463 metrik ton yük taşıdığı belirtilen tankerin saldırı nedeniyle ana makine dairesinde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı kaydedildi.
Olayda mürettebattan Hindistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Deniz Güvenliği Merkeziyle koordinasyon içerisinde tankerde bulunan Hindistan, Bangladeş ve Ukrayna uyruklu 21 kişinin tahliyesinin, Panama bandıralı bir ticaret gemisi "MV SAND" ile gerçekleştirildiği aktarıldı.
Umman donanmasından bir geminin ise saldırıya uğrayan tankerle ilgilendiği ve bölgeden geçen gemilere gerekli uyarıları yaptığı bilgisi verildi.
Umman'ın Musandam kentinin Hasab Limanı açıklarında da dün Palau bayraklı SKYLIGHT isimli petrol tankeri saldırıya uğramıştı.
GKRY'de saldırı ihtimali üzerine Baf Havalimanı tahliye ediliyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Baf Havalimanı'nın saldırı ihtimaline karşı tahliye edildiği belirtildi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, sivil hizmet veren GKRY'deki Baf Havalimanı, saldırı ihtimali ve radarlarda şüpheli bir cismin görülmesi üzerine tahliye edilmeye başlandı.
Havalimanındaki tahliye işleminin başlamasının ardından GKRY'de bulunan ABD Büyükelçiliği de vatandaşları için füze tehdidi uyarısında bulundu.
Uyarıda, "Baf bölgesine yönelik olası bir insansız hava aracı tehdidi hakkında bilgi bulunmaktadır. Acil durum olmadıkça Büyükelçiliğe gelmeyin. ABD Büyükelçiliği, Kıbrıs'taki ABD vatandaşlarını dikkatli ve güvende olmaya çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne yönelik İHA saldırısı engellendi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, İngiliz üssüne yönelik 2 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı.
Letymbiotis sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Akrotiri İngiliz Üssü'ne (Ağrotur) doğru ilerleyen iki insansız hava aracı, zamanında etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.
Bu arada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yapılması planlanan "Avrupa Birliği (AB) Avrupa İşleri Bakanları Toplantısı"nın ertelendiği bildirildi.
İngiliz üssünden zorunlu olmayan personelin ayrılması istendi
GKRY'deki İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı egemen Akrotiri Üssü Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, zorunlu olmayan personelin geçici süreliğine başka bölgelere yönlendirileceği belirtildi.
Açıklamada, bu kararın önleyici tedbir olduğu, sadece Akrotiri Üssü'ndeki zorunlu olmayan personeli kapsadığı kaydedildi.
Yunanistan, GKRY'ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek
Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı basın açıklamasında, "GKRY topraklarına yapılan nedensiz saldırılardan sonra Palma'ya, Yunanistan'ın tüm kriz süresince GKRY'nin savunması için elinden gelen tüm katkıyı yapacağı sözünü verdim." dedi.
Hükümet Dış Politika ve Savunma Konseyinin (KYSEA) aldığı karar doğrultusunda "Kimon" isimli Yunanistan'a ait "Belharra" sınıfı fırkateyn ile Kentavros insansız hava aracı savar sistemine sahip bir başka fırkateynin derhal GKRY'ye gönderileceğini belirten Dendias, GKRY'nin karşılaşabileceği tehditlere karşı korunması için Yunanistan'ın GKRY'ye 2 adet F-16 savaş uçağı da göndereceğini ifade etti.
Dendias, kendisinin de yarın Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Hupis ile GKRY'ye gideceğini kaydetti.
ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misilemeleri
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.