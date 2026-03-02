Dolar
Dünya

UNESCO: İran'daki okul saldırısı uluslararası hukukun ihlali

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), ABD ile İsrail'in İran'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna 28 Şubat'ta düzenlediği saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.

Şeyma Yiğit  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
UNESCO: İran'daki okul saldırısı uluslararası hukukun ihlali

Ankara

UNESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'da devam eden askeri gerilimin eğitim kurumları üstündeki etkisinden derin endişe duyulduğu belirtildi.

İran'ın güneyindeki Minab'da bulunan kız okuluna düzenlenen saldırıda aralarında çok sayıda öğrencinin de olduğu 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, "Eğitime ayrılmış bir yerde öğrencilerin öldürülmesi, uluslararası hukuk uyarınca okullara sağlanan korumanın ciddi bir ihlalini oluşturmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu saldırıların eğitim hakkını baltaladığı vurgulanarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2601 sayılı kararı uyarınca taraflara okulları, eğitim personelini ve öğrencileri koruma yükümlülükleri hatırlatıldı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

