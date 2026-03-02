Dolar
43.94
Euro
51.41
Altın
5,339.72
ETH/USDT
2,033.40
BTC/USDT
68,844.00
BIST 100
13,346.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Sırbistan ile oynanan karşılaşmanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız.
logo
Dünya

Tahran’ın çeşitli noktalarında toplanan halk, ABD ve İsrail saldırılarını protesto etti

İran'ın başkenti Tahran’ın önemli noktalarında bir araya gelen halk, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto etti.

Tolga Akbaba  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Tahran’ın çeşitli noktalarında toplanan halk, ABD ve İsrail saldırılarını protesto etti

Tahran

İranlılar, İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyinin çağrısı üzerine kentin önemli noktalarında bir araya geldi. Meydanlarda toplanan kalabalıklar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD ve İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösterilerde, İran yönetimine destek mesajları verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu Edirne'de iftar programında konuştu
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: İsrail-ABD, İran arasındaki çatışmalardan dolayı tedbir almak zorundayız
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu coğrafyada millet olarak çok güçlü olmamız gerekir
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, haksız ve hukuksuz bir saldırıyla karşı karşıya

Benzer haberler

Tahran’ın çeşitli noktalarında toplanan halk, ABD ve İsrail saldırılarını protesto etti

Tahran’ın çeşitli noktalarında toplanan halk, ABD ve İsrail saldırılarını protesto etti

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Trump bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Bahreyn, BAE ve Kuveyt'te ABD üsleri vuruldu

AB: Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında önceliğimiz üye ülkeler ve AB vatandaşları

AB: Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında önceliğimiz üye ülkeler ve AB vatandaşları
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, haksız ve hukuksuz bir saldırıyla karşı karşıya

AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, haksız ve hukuksuz bir saldırıyla karşı karşıya
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak

Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet