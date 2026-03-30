Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Avustralya, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle akaryakıt vergisini yarıya indirdi

Avustralya hükümeti, Orta Doğu'daki gerilimin akaryakıt fiyatlarını artırması nedeniyle yakıt vergisini geçici olarak yarı yarıya düşürme kararı aldığını duyurdu.

Dilara Karataş  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Ankara

Başbakan Anthony Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının fiyatları yukarı çektiğini hatırlattı.

"Yakıt vergisini üç ay boyunca yarıya indiriyoruz, böylece depoyu doldururken daha az ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanan Albanese, ülkede benzin ve dizel fiyatlarını 30 Haziran'a kadar düşük tutmayı hedeflediklerini kaydetti.

Albanese, akaryakıt fiyatlarında "fahiş artış" yapan şirketlere yönelik ağır para cezaları uygulanacağını vurguladı.

Ülkedeki akaryakıt endişeleri nedeniyle 13 Mart'ta acil durum stokundan 6 günlük petrol ve 5 günlük dizel rezervleri serbest bırakılmıştı.

Yakıt fiyatlarındaki artışa karşı Victoria ve Tasmania eyaletlerinde toplu taşımanın geçici olarak ücretsiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Hükümet, ülke genelinde yaklaşık 470 akaryakıt istasyonunda en az bir çeşit yakıtın tükendiğini doğrulamıştı.

