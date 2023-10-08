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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne başlattığı bombardıman devam ediyor. Gazze’den yayındayız.
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Dünya

Hamas, kamikaze dronlarla İsrail hedeflerini vurduğunu açıkladı

İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Aksa Tufanı" saldırılarında kullanılan “Zevari” kamikaze dronlarının görüntülerini yayınladı.

Mücahit Aydemir  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Hamas, kamikaze dronlarla İsrail hedeflerini vurduğunu açıkladı

Kudüs

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail’in güney bölgelerine başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırıları kapsamında onlarca kamikaze dron ile İsrail hedeflerini vurduğunu açıkladı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde etkin olan Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamada, hareketin hava kuvvetleri birimi tarafından, Aksa Tufanı saldırıları kapsamında, İsrail’e karşı kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini” duyurdu.

Açıklamada, saldırıların, “‘düşmanın (İsrail) mevzi ve hedeflerine karşı ‘Zevari’ tarzı 35 kamikaze dronu ile düzenlendiği” belirtildi.

Öte yandan İzzeddin el-Kassam Tugayları, sosyal medya hesaplarından, çok sayıda kamikaze dron ile düzenlediği bir tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, bir grup Filistinli direnişçinin, Hamas tarafından üretilen “Zevari” adlı kamikaze dronlarını ellerinde taşıyarak hedefe doğru fırlattıkları görüldü.

Zevari dronlar, havadan yere dalış yaparak tatbikat kapsamında kurulan hedefleri imha etti.

Zevari: Suikastle öldürülen Hamaslı mühendisin adı

Zevari dronları, adını, Tunuslu uçak mühendisi ve İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi Muhammed Zevari’den alıyor.

1990’lı yıllarda çeşitli Arap ülkelerinde sürgünde yaşayan Zevari, 2013 yılında Tunus'ta yaşanan devrimin ardından kendi ülkesine döndü.

Zevari, İsrail’in 2014’te Gazze’ye yönelik başlattığı savaşta Hamas tarafından kullanılan insansız hava araçları programında önemli rol oynadı.

Zevari, Aralık 2016’da, Tunus’un Safaks kentindeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Zevari suikastından İsrail gizli servisi Mossad'ın sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar sınırdaki geçiş noktasını aşarak bölgedeki İsrailli yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın saldırılarında şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bine ulaştığı duyurulmuştu.

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