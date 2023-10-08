Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.
Fidan, dün de Blinken ile konuya ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.
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