Dolar
43.84
Euro
51.66
Altın
5,097.42
ETH/USDT
1,958.90
BTC/USDT
67,730.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle "taşımalı" eğitime ara verildi

Erzurum'un merkez üç ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Sagip Sezginer  | 22.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle "taşımalı" eğitime ara verildi

Erzurum

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında bulunan resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için eğitim-öğretimin normal seyrinde devam edeceği kaydedildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de Tunca Köprüsü taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı
İstanbul Valiliği, "İstanbul'da kuduz vakalarında patlama" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi
Bakan Gürlek'ten Yalova'da baba ile 14 aylık kızının darbedildiği olaya ilişkin açıklama: Şüpheli şahıs tutuklanmıştır
Esenler Dörtyol Meydanı ramazan ayı için ışıklandırıldı
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle "taşımalı" eğitime ara verildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle "taşımalı" eğitime ara verildi

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle "taşımalı" eğitime ara verildi

Şiddeti önlemek için okullarda "erken fark etme ve müdahale birimleri" kurulması önerisi

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın Süper Lig inancı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum'da şehit müzik öğretmeni Aybüke'nin izinde yeni yetenekler yetişiyor

Erzurum'da şehit müzik öğretmeni Aybüke'nin izinde yeni yetenekler yetişiyor
Özel harekat polisleri çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma görevlerine hazır

Özel harekat polisleri çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma görevlerine hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet