Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,974.00
BTC/USDT
68,091.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın Süper Lig inancı

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Kalan 12 haftanın geçen 26 haftadan daha zor olacağının farkındayız ama ne algılar ne başka şeyler Erzurumspor'umuzu ve bizi asla yolumuzdan döndürmeyecek, bizi etkilemeyecek." dedi.

Muhammet Mutaf  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın Süper Lig inancı Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Erzurum

Ahmet Dal, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "Biz tüm konsantrasyonumuzu sahaya, yeşil zemine ve futbolumuza odakladık. Erzurumspor olarak hedefimiz, ilk göreve başladığımız günden beri polemiklerden uzak, yalnızca futbol konuşulan bir ortamda yolumuza devam etmektir." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dal, "Algı operasyonlarının bizi şampiyonluk hedefimizden asla uzaklaştırmayacağının bilincindeyiz. Biz şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve kalan 12 haftanın geçen 26 haftadan daha zor olacağının farkındayız ama ne algılar ne başka şeyler Erzurumspor'umuzu ve bizi asla yolumuzdan döndürmeyecek, bizi etkilemeyecek. Sağduyuyla, sakinlikle, sükunetle kalan haftaları tamamlayıp hak ettiğimiz ve özlediğimiz yere, Süper Lig'e inşallah çıkacağız. Özellikle hakem kararları, farklı başlıklar altında kulübümüzü hedef alan bazı söylemler bizim inancımızı asla gölgelemeyecek. Biz hedefimize bugüne kadar olduğu gibi polemiklerle değil, futbolumuzla, duruşumuzla ve sahadaki emeğimizle ulaşacağız. Konsantrasyonumuz net, yolumuz belli ve inancımız tam." diye konuştu.

Başarının tesadüf değil tamamen sahada kazılan ve doğru yönetilen sürecin sonucu olduğunu dile getiren Dal, taraftardan destek isteyerek sözlerini tamamladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD akredite ekipleri ve sivil toplum kuruluşları, İstanbul'da iftar programında buluştu
Şanlıurfa'da 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: 'Kırsalda bereket, küçükbaşa destek' projesini devreye sokuyoruz
İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasallılar Vakfının iftar programına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Devletin de milletin de aynı yöne baktığı bir anlayış içinde hareket ediyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın Süper Lig inancı

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın Süper Lig inancı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Erzurum'da şehit müzik öğretmeni Aybüke'nin izinde yeni yetenekler yetişiyor

Özel harekat polisleri çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma görevlerine hazır

Özel harekat polisleri çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma görevlerine hazır
Pistler gece boyu süren çalışmalarla kayakseverler için hazırlanıyor

Pistler gece boyu süren çalışmalarla kayakseverler için hazırlanıyor

Erzurum'daki Demirdöven Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

Erzurum'daki Demirdöven Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet