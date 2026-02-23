Edirne'de Tunca Köprüsü taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Tunca Nehri üzerindeki Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı.
Edirne
Bölgede etkili olan yağışlar ve yukarı havzalardan gelen suyun etkisiyle nehir debilerinde artış yaşanıyor.
Taşkın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Meriç ve Tunca nehirleri arasında kalan İki Köprü Arası mevkisinde önlemler artırılırken, Tunca Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Köprünün ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı öğrenildi.
Karaağaç Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan köprünün trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlanıyor.
Edirne Valisi Yunus Sezer de bölgede incelemelerde bulundu.
Sezer, taşkın riski bulunan alanlarda yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı.
Yetkililer, nehir debilerinin anlık olarak izlendiğini, risk durumuna göre ilave tedbirlerin alınabileceğini belirtti. Vatandaşlara riskli bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.