Gündem

Bakan Gürlek'ten Yalova'da baba ile 14 aylık kızının darbedildiği olaya ilişkin açıklama: Şüpheli şahıs tutuklanmıştır

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Zehra Tekeci Eser  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Bakan Gürlek'ten Yalova'da baba ile 14 aylık kızının darbedildiği olaya ilişkin açıklama: Şüpheli şahıs tutuklanmıştır

Ankara

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yalova'da baba ile kucağındaki 14 aylık kızının komşuları tarafından darbedildiği olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yalova'nın Esenköy beldesinde meydana gelen olayda yaralanan baba ve 14 aylık kızına geçmiş olsun dileklerini iletti, acil şifalar diledi.

Açıklamada, Bakan Gürlek, "Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

